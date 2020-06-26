"عار على الرجولة".. عبير سليمان تعلق على واقعة "فتاة الدقهلية"

علاقات و مجتمع

أعربت عبير سليمان، المتخصصة في العلاقات الأسرية، عن استيائها من واقعة فتاة الدقهلية، مؤكدة على ضرورة توقيع أقصي العقاب على "زوج الضحية"، قائلًا :" انه مجرم وعار على الرجولة".

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وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الجريمة "متطرفة"، مضيفة :" يندى لها الجبين ويشيب لها الوليد.. وعار على الرجال وجود شخص مثل ذلك في المجتمع".

وأكدت على ضرورة القصاص لتلك الفتاة، مستطردة:" إحنا م هفأ ، ولا يوجد أحد يرضي على هذه الجريمة".

وفجر زوج قتيلة قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مفاجأة أمام المستشار محمد هدايات مدير نيابة طلخا، مؤكدا أنه اتفق مع القاتل على اغتصاب زوجته و تصويرها بأوضاع مخلة جنسية، فقط ليتم الانفصال بينهما لرغبته فى الزواج من فتاة أخري من القرية، الا ان أسرته رفضت الانفصال كون القتيلة من أسرة طيبة الأصل، والطالبة متدينة وصاحبة خلق عالي.