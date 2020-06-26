والد مها أسامة: بنتي ساذجة وعنيدة.. والزواج من حقها

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قال أسامة إبراهيم، والد مها أسامة، إنه كان على دراية بما ستقوم به ابنتها قبل شروعها ببث فيديو عبر فيس بوك تعلن فيها رغبتها في الزواج: "هي تقدر تعمل حاجة من غيرنا، بس هي طالعة عنيدة أوفر".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ما قامت به ابنته قد أشعره بمدى تربيته الصحيحة لها كونها لم تقم بأي شيء خارج الأدب والدين الإسلامي الذي تعلمته: "القلة هاجموها، والزواج من حقها ومن حق كل بنت تسعى للزواج بزوج مناسب ليها"، موضحا أن لديه عدد من الأصدقاء لم يتزوج بناته ومنهم من في سن مها وآخرون أصغر منها: "لو كانت استشارتني مكنتش وافقت أنها تقول أنا بعرض نفسي للزواج على فيس بوك".

وأكد أنه يرى ابنته ساذجة وجبانة لدرجة كبيرة، حتى إنه قد أخبرها قبل شروعها في هذا أن تفكر مليا في منظرها العام أمام زملائها بالبنك التي كانت تعمل به، وأخبرته أن كل شيء جيدا ولا مشكلة فيما ستقوم به، غير أنها وبعد تصويرها للفيديو بساعات قليلة تقدمت باستقالتها من العمل خشية ما قامت به أمام زملائها.