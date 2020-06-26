خبيرة تكشف ألوان الأزياء التي تختارها كيت ميدلتون ومعناها السري

كشفت خبيرة العلاج بالألوان جولز ستانديش ألوان الأزياء التي تختارتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون موضحة معناها السري، حيث نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن ستانديش قولها: "في معظم الأحيان ترتدي دوقة كامبردج ملابس يطغى عليها اللون الأزرق حيث ظهرت فيه كيت أكثر من 24 مرة منذ يناير 2019".

وبحسب الخبيرة يرتبط اللون الأزرق بالعقل والمنطق كما يساعد على تهدئة المزاج والاسترخاء، مشيرة إلى أن كيت بارتدائها هذا اللون تعكس صفات العقلانية والصدق، موضحة: "اللون الثاني الذي تفضل كيت ارتداءه هو اللون الأخضر خاصة في رحلاتها إلى الخارج، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذا اللون يعبر عن طبيعة كيت الودودة والصادقة، مع التأكيد على اهتمامها بالقضايا البيئية"، ووفقًا لستانديش، اللون الثالث الذي يطغى على أزياء زوجة الأمير ويليام البالغة من العمر 38 عامًا هو اللون الأبيض والذي ترتديه في الأحداث الرياضية.

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