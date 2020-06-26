والدة مها أسامة: علمت بتسجيلها للفيديو وقلت لها ماينفعش بنت تقول كده

أخبار من الوطن نيوز

قالت منى إسماعيل، والدة مها أسامة، إن ابنتها قد أخبرتها في شروعها ببث فيديو عبر فيسبوك تعلن فيها رغبتها في الزواج.

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وأضافت "إسماعيل"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها وعندما علمت بما ستقوم به أخبرتها بأن ذلك موروث يجب ألا يحيد عنه أحد: "قولتلها ده موروث اتربى جوانا ومينفعش بنت تقول حاجة كدة على الملأ أو السوشيال ميديا"، موضحة أنها لم تقتنع وأعلنت تحملها المسؤولية كاملة والانتقادات السلبية والإيجابية على حد السواء: "طول عمرها من وهي طفلة أنا صحبتها، وهي بنتي الوحيدة".

وأكدت أن تجربة مها ستدفع عددا من البنات الذين وصلوا للسن الحرج في الزواج ولم يقوموا بإعلان حاجتهم للزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ووالدها كانوا غاضبين بما قامت به، ولم تقم بمشاهده الفيديو إلا بعد ألحاح أقاربها: "لقيت الفيديو محترم ومفيهوش حاجة تمس الأخلاق أو الدين أو أي أسرة مصرية، ولكنه خارج عن المعتاد.