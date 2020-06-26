مها أسامة: لم أندم على فيديو إعلان رغبتي في الزواج عبر "فيسبوك"

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قالت مها أسامة، الفتاة التي أعلنت رغبتها في الزواج عبر "فيس بوك"، إنها جريئة ولم تندم على القرار الذي أخذته أمام الجمهور، بينما تسعى لتقبل الآخرين إليها وبما فكرت فيه.

وأضافت "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد فيها تواصل والمراحل الصعبة تتطلب قرارات استثنائية، موضحة أنها تعلم بأن قرارها هي من تتحمل عقباته سواء بالإيجاب أو السلب، وتفاجئ أهلها بالدعم الإيجابي الذي لاقته من كثير من المواطنين.

وأكدت أن المجتمع قد أشعرها بالتأخر في الزواج، ما أدى إلى زيادة قلقها، ولاقت الكثير من عروض الزواج بعد ما قامت به، ولم تندم في فيديو رغبتها في الزواج: "المهم أنه يحصل تواصل إنساني ونوع من الكميا لما نتقابل بشكل مباشر"، مشيرة إلى أنها لم تقم بأمر غير صحيح أو غير جيد، بينما قامت بما كانت تؤمن القيام به.