حيلة بسيطة لتنظيف وتلميع الحمام باستخدام الجريب فروت

ماما

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كشفت سيدة تدعى ٱلي جراهام، عبر الفيديو الذي نشرته علي تطبيق تيك توك، حيلة بسيطة لتنظيف وتلميع الحمام.

واستخدمت في هذه الحيلة أشياء أساسية في كل مطبخ، لتنظيفه بمكونات طبيعية، وتقول آلي إنها لا تستخدم سوى الجريب فروت والسكر لعمليات تنظيف الحمّام، وتحصل على نتائج مميزة، والجزء الأفضل هو الرائحة الزكية التي تحصل عليها من استخدام هذين المكونين.

وتشرح آلي، طريقتها "خذي قطعة من الجريب فروت وضعي بعض السكر عليها، وابدأي بغسيل وتنظيف الحمام. فالحموضة في الكريب فروت تساعد على إزالة قشور الصابون، وفق ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.