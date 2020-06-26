8 علامات تكشف إصابتك بضعف معدل الحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يعاني البعض من ضعف معدل الحرق في الجسم ما يسبب زيادة الوزن، وفقدان الطاقة والخمول، وفي الغالب لا يكونوا على دراية بذلك، رغم ظهور بعض الأعراض.
وتظهر أعراض ضعف معدل الحرق بشكل واضح على المصابين، وللتعرف على تلك الأعراض.
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