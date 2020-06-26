الامارات | «الاختيار 2».. إلى شاشة رمضان مع كريم عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2».. إلى شاشة رمضان مع كريم عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متابعة للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار»، في شهر رمضان الماضي، أعلن المنتج المصري، تامر مرسي، مؤسس شركة «سينرجي للإنتاج الفني»، عن التعاقد مع السيناريست، هاني سرحان، مؤلف مسلسل «الفتوة»، لكتابة مسلسل «الاختيار 2»، على أن يقوم المخرج، بيتر ميمي، بإخراج الجزء الثاني من المسلسل، الذي قررت الشركة المنتجة استثمار نجاحه الجماهيري الواسع هذا العام، عبر تقديم أجزاء متعددة منه على امتداد السنوات المقبلة، يتم من خلالها التطرق إلى تضحيات وبطولات الجيش المصري.

ويأتي هذا التعاون الفني الجديد مع الكاتب هاني سرحان، بعد النجاح اللافت الذي حققه في مسلسل «الفتوة»، الذي كتب حلقاته وقام بالتصدي لبطولته كل من ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، إلى جانب كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، في الوقت الذي أوكل إنتاجه لشركة «سينرجي».

ونشر المخرج، بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، صورة جديدة تجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز، الذي وقع الاختيار عليه للتصدي لبطولة الجزء الثاني من المسلسل الجديد، وذلك في انتظار الإعلان لاحقاً عن بقية أبطال العمل».

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وكان مسلسل «الاختيار»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من الممثل المصري أمير كرارة ودينا فؤاد وأحمد العوضي، وسارة عادل وأحمد وفيق وعدد كبير من ضيوف الشرف، عن نص للكاتب باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، قد نال متابعات واسعة من قبل شرائح متعددة من الجمهور، كما شكل حالة وجدانية خاصة لدى عموم متابعيه في مصر، وسط إشادة عامة من النقاد وعشاق النجم المصري أمير كرارة، الذي لامس أداؤه الكثيرين، واقترب من شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب، أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، في مدينة رفح المصرية، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء في السابع من يوليو عام 2017.

واتفقت أغلب الآراء في أن العمل قدم رؤية درامية مقنعة اعتمدت بشكل كبير على وقائع وأحداث حقيقية.

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