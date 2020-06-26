الامارات | «سكي دبي» يستأنف نشاط التزلج

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكي دبي» يستأنف نشاط التزلج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف «سكي دبي مول»، بالتعاون مع أكاديمية متزلجي الإمارات، نشاطه الرياضي بعد توقف دام أشهراً عدة، وذلك برعاية اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الذي يترأسه الدكتور أحمد مبارك المزروعي.

وبدأ «المنحدر الثلجي الوحيد» في المنطقة استقبال المتزلجين المحترفين و الهواة و الجمهور، مع تطبيق أعلى معايير السلامة العامة، من خلال التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، للوقاية الشخصية والتعقيم المستمر.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، هامل القبيسي، إن الاتحاد حريص على تطبيق معادلة تضمن عودة الأنشطة الرياضية وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة الرياضيين.

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وأضاف القبيسي أن الإجراءات المتبعة حالياً في «سكي دبي» تضمن السلامة العامة، وتعد من أعلى المعايير العالمية لتمنح الرياضيين الفرصة الكاملة لممارسة نشاطهم الرياضي في بيئة آمنة وخالية من أي عوارض صحية.

الإجراءات المتبعة تضمن السلامة العامة، وتعدّ من أعلى المعايير العالمية.

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