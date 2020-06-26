الامارات | «هانامي» تجربة أصيلة من مأكولات الشارع الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن «هانامي» تجربة أصيلة من مأكولات الشارع الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «هانامي» المطعم الياباني الحديث في دبي عن عودته بطابع منعش لمشهد الضيافة في الإمارة، حيث وعد ضيوفه الذواقة بتجربة طعام استثنائية تُرضي تطلعاتهم.

ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بنكهات أشهى أطباق الشارع الياباني وإطلالة بانورامية تكشف أفق دبي الساحر، كما سينعمون بالطمأنينة وراحة البال، مع التزام المطعم بتطبيق إجراءات السلامة، التي تضع صحتهم وسلامتهم في المقام الأول.

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وإضافة إلى فحوص الكشف عن الحرارة والسماح لأربعة أشخاص حداً أقصى باستخدام المصعد، وتوفير معقمات اليدين المجانية للضيوف عند الوصول، بإمكان روّاد المطعم اختيار طلباتهم دون ملامسة النقود، من خلال قائمة الطعام الرقمية من «هانامي»، التي تعمل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو الضغط على الرابط للوصول إلى تشكيلة لا تُضاهى من أطايب المطبخ الآسيوي الغنية بنكهات أصناف الشارع الياباني، المقدمة وفق الأسلوب الأصيل لهذه الثقافة.

وتزخر قائمة الطعام الفاخرة في مطعم «هانامي» بأشهى الأطباق المبتكرة، التي تختزل أسرار المطبخ الياباني، بما فيها خيارات التاكوياكي وسوشي النيجيري ولفائف الماكي والمشاوي على الفحم، وغيرها من إبداعات الشيف يوتاكا. كما تكتمل روعة التجربة مع تقديم المطعم حسومات بنسبة 40% على كل الأطباق لفترة محدودة.

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