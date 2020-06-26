الامارات | كمامات ونباتات للأطفال في «فستيفال سيتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات ونباتات للأطفال في «فستيفال سيتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث عن تخفيف القيود المفروضة على عدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال دون سن الـ12، أنجز «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» تجهيز كمامات بأحجام خاصة للأطفال، لضمان سلامتهم أثناء التسوّق.

كما تعود الحديقة المجتمعية المحبوبة للغاية في «فستيفال بلازا» للترحيب بالأطفال، لمساعدة نباتاتها على النمو من جديد. وستحصل كل عائلة تزور الحديقة على نبتة مجاناً كبادرة ترحيب بعودتهم إلى الحديقة، ولتشجيعهم على مواصلة شغفهم واهتمامهم بالنباتات في منازلهم. وكان «فستيفال بلازا» قد أطلق الحديقة المجتمعية في شهر ديسمبر لعام 2019، بهدف التفاعل مع الأطفال وتثقيفهم حول أهمية العناية بالنباتات، ومساعدة البيئة لضمان سلامة كوكبنا. وبإمكان كل الأطفال في عمر الثالثة فما فوق زيارة الحديقة عند كل عطلة نهاية أسبوع لتعلّم كيفية زراعة نبتاتهم الخاصة، والحصول على النصائح حول كيفية رعاية النباتات المنزلية.

وفي إطار مبادرة Festival Cares، ستعمل «الفطيم» على تقديم أكثر من 50 ألف كمامة في هذه المراكز، ليتم توزيعها على الأطفال خلال الأسبوع.

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