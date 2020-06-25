نصائح وزارة الصحة لمرضى ضغط الدم: تجنب المخللات والأغذية المحفوظة

صحة
يعاني مرضى الضغط من الارتفاع المفاجىء بضغط الدم نتيجة عدم وجود نظام منتظم في الآكل، بالإضافة للإكثار من الأطعمة التي تسبب في ارتفاع ضغط الدم.
قدمت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى الضغط، منها
نمط الحياة الصحي
نمط الحياة الصحي يزيد من فاعلية العلاج الدوائي ويساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.تقليل الملح الملح من مسببات ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الالتزام أن يكون الطعام قليل الملح.
الطهي الصحى
الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون يساعد على ضبط الضغط والوزن.
تجنب المخللات
نصحت الوزارة مرضى الضغط بتجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والسردين حيث أعلنت أن المسموح من كميات الملح 5 جرامات يوميا الشخص البالغ.
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