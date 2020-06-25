أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته مها الصغير برسالة: ما اتحرمش منك

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاد زوجته مها الصغير، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صورة تجمع بينهما برفقة نجلهما ياسين.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة قال خلالها، "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا ومايحرمنيش منك".

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قصة حب أحمد السقا ومها الصغير.. تقدم لخطبتها في الفجر

تحدثت مها الصغير عن تأثير الفنان الراحل صلاح السقا والد زوجها الفنان أحمد السقا في حياتها، وقالت إنها شاهدت العرائس التي كان يقدمها على المسرح، وتعلمت منها الأعمال اليدوية التي تقدمها حاليًا.

وأضافت خلال لقاء لها ووالدها مصفف الشعر محمد الصغير، مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها عاشت لفترة مع الفنان الراحل وأثر فيها بشكل كبير.

وتحدثت مها الصغير، عن زواجها من أحمد السقا، لافتة إلى أنها تزوجت في سن صغيرة، وأن "السقا" اتصل بوالدها الساعة 5 صباحًا، بعد انتهائه من عرض مسرحية "ألاباندا" لطلب يدها، وتزوجا خلال عام 1999.

وأوضحت "الصغير"، أنها كانت تركب الخيل مع "السقا"، وأنه عرض عليها أن يطلب يدها من والدها، وأن والدها رفض في البداية بسبب صغر سنها وظل رافضا لفترة، مشبهة موقفه بموقف الفنان عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية" وأنها ظلت تبكي هي ووالدها يوم حفل الزفاف تأثرًا بالفراق.

مها ارتدت الحجاب 3 مرات ثم خلعته ولم يجبرها السقا على ارتدائه مجددًا

قامت "مها"، بارتداء الحجاب ثلاث مرات ثم خلعته، وعلق "السقا"، وقتها خلال مقابلته مع برنامج "لماذا؟" مع الإعلامي "طوني خليفة"، على قناة "القاهرة والناس"، قائلًا إنه استشار الداعية عمرو خالد قبل 9 أعوام، في الأمر، فأخبره أن الشعر تاج المرأة، وأن والدته ارتدت الحجاب في سن متأخرة، وعبر وقتها "السقا"، عن أمله في ارتداء زوجته الحجاب مرةً أخرى، مشيرا إلى أنه لم يجبرها على ارتدائه، ولم يطلب منها التخلي عنه.