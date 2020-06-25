أطعمة ومشروبات يجب على مخالط مصاب كورونا تناولها.. وطبيب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لأن الحالات البسيطة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا يعزلون أنفسهم منزليا، بعدما اقتصر استقبال المستشفيات للحالات الحرجة، وجب على المخالطين أن يتبعوا الإجراءات والتعليمات اللازمة منعا لانتقال العدوى.

وقدّم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح للأشخاص المخالطين:

- على كبار السن عند وجود حالة عزل لفيروس كورونا داخل المنزل، أن يتم عزل نفسه في غرفة بمفرده.

- من الأفضل أن يقدم شاب واحد فقط الرعاية اللازمة لمريض كورونا.

- الحرص على ارتداء كمامة وجوانتي أثناء تعامله مع المصاب.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد التواصل مع المصاب.

- الاهتمام بالنظام الغذائي الطبيعي والعصائر الطبيعية.

- حال ظهور أعراض على الشخص المخالط، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى فورا.

وحذر استشاري المناعة، من تناول الشخص المخالط الأدوية والفيتامينات، لمنع حدوث مضاعفات، نظرا لأنه لم تظهر عليه أي أعراض، متسائلا "لماذا يتناول أدوية بلا جدوى؟".

وأشاد الحداد، إلى أن التغذية السليمة والعناصر الغذائية المليئة بفيتامينات سي و ب و د والزنك، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، تفيد الشخص المخالط وتمنعه من الإصابة وليس تناول الأدوية.

وعن النظام الغذائي المناسب، أوضح الحداد، أنه لا يختلف كثيرا عن نظام المصابين، إذ يجب أن يحتوي على الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، وهي كالتالي:

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

تساعد على رفع الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وتتواجد مصادره في الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مثل: الجرجير والبقدونس والشبت والسبانخ والبصل الأخضر، بالإضافة إلى البروكلي، بالإضافة إلى الليمون والبرتقال.

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- الأطعمة الغنية بفيتامين د:

يساعد هذا الفيتامين على تقوية الجهاز المناعي، وتتواجد مصادره في الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى صفار البيض، بجانب الأسماك والمنتجات البحرية، ويعتبر من أهم المصادر هو التعرض لأشعة الشمس يوميا من 10-15 دقيقة.

- الغنية بفيتامين ب:

مهمة لتقوية الجهاز المناعي، والقدرة على مقاومة الأمراض، وتتواجد في الحبوب الكاملة والبقوليات.

- الغنية بفيتامين هـ:

من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعي ومحاربة الفيروسات، وتواجد مصادره في المكسرات بأنواعها، واللحوم الحمراء والمنتجات البحرية.

- التي تحتوي على الزنك:

تساعد الأطعمة التي تحتوي على الزنك، على تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض والعدوى عن طريق الجهاز التنفسي، وتتواجد في المكسرات واللحوم الحمراء والكبدة والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية بشكل عام.

- المشروبات العشبية:

يمكن الاعتماد على المشروبات العشبية كالشاي الأخضر والشمر واليانسون والزنجبيل، مع عدم الإسراف في التناول والتحلية بالسكر.

- الحرص على تناول المياه بشكل كافي، حوالي 2-3 لتر يوميا على الأقل.

-من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية.

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