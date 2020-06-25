بـ"هاشتاج ولافتة".. نيللي كريم تشارك في حملة "احميها من الختان" (صور)

علاقات و مجتمع

انضمت الممثلة نيللي كريم، إلى قائمة الفنانين والشخصيات العامة، المشاركين في حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الشهر الجاري.

ونشرت "كريم"، صورتها بأزياء كاجوال صيفية زرقاء اللون، خلال حملها لافتة، مدون عليها: "الختان جريمة"، مرفقة بهاشتاج "احميها من الختان"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

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وبمجرد نشر الصورة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 5400 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المشيدة بموقفها في دعم المرأة ضد جريمة الختان.

وكانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، نظمت مؤتمرا صحفيا عن بُعد، في 14 يونيو الجاري، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، والذي طالبت خلاله لدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، برفع لافتات تتضمن هاشتاج "احميها من الختان"، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.