بصورة مجمعة.. شيماء سيف تساند رجاء الجداوي وتطالب متابعيها بالدعاء لها

علاقات و مجتمع

منذ إعلان اصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، والجميع داخل الوسط الفني وخارجه يقدمون لها سبل الدعم من خلال الدعاء لها أثناء صلواتهم وعبر حساباتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، يسعون لمعرفة تطورات حالتها الصحية، حتى تلك اللحظة التي تبدو عليها الآن.

وشاركت الفنانة شيماء سيف، صورة مجمعة بينها وبين الفنانة رجاء الجداوي، من مناسبات عدة بينها حفل زفافها، وطالبت متابعيها بالدعاء لها حتى تتحسن حالتها الصحية.

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وبادرت الفنانة بالدعاء للجداوي، مرددةً: "اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمّ آمين. اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، أنت ثقتها ورجاءها يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، ربنا يشفيها هي وكل مريض يارب العالمين، دعواتكم".

ونفت مصادر بمستشفى الإسماعيلية للعزل، صحة ما تردد بشأن وفاة رجاء الجداوى، مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة، لكن حالتها الصحية متدهورة بشكل كبير، إذ تم نقلها منذ ثلاثة أيام على جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوبة أنفية، لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين.