بعد شهور من تهديدها بالانتحار.. منى فاروق تعود إلى مصر

علاقات و مجتمع

عقب مرور أشهر على تهديدها بالانتحار، إثر إصابتها بالاكتئاب وعدم قدرتها على العودة إلى وطنها لظروف خاصة بها، فاجأت الفنانة منى فاروق متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بوصولها إلى مصر.

ونشرت "فاروق"، صورة لها أثناء وقوفها بجوار النيل، بفستان فضفاض فاتح اللون، مزين بنقوش متعددة، والذي تميز بأنه بدون أكمام، مع ارتدائها نظارة شمسية.

وعلقت الفنانة الشابة على صورتها، قائلة: "أحلى حاجة حصلتلى من كتير، أنى حسيت بالأمان لما رجعت بلدى، بعد 3 شهور محاولات وتعب إني أرجع"، مضيفة: "البلد دى بجد هي الأمان اللي بجد.. فخورة إني مصرية.. تحيا جمهورية مصر العربية".

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وبمجرد نشر الصورة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 1200 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة بعودتها من الإمارات إلى وطنها.

تفاصيل تهديد منى فاروق بالانتحار

في فبراير الماضي، ظهرت منى فاروق، في فيديو "لايف"، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، تتحدث عن أزمتها وما تعانيه، قائلة إنها منذ 8 أشهر تحاول العمل ولكن كل الأبواب قد أغلقت في وجهها، فتوجهت إلى دبي للعمل، "طول الوقت بتعامل إني منبوذة في المجتمع وجيت دبي عشان اشتغل أي حاجة مش شرط التمثيل، أي شغل مش لاقية فرصة بقالي شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا".

وتابعت: "مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، كفاية إنى أعمل مش واخدة بالي طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة اتعامل إن الموضوع عادي وهو مش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6، أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمي يشهدوا على ده".