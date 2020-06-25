عرفها في سن التاسعة ووصفها بحب حياته.. قصة ليونيل ميسي مع زوجته

علاقات و مجتمع

يحتفل اليوم، ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى بيوم ميلاده الـ33، واللاعب الذي يعد واحدًا من أساطير كرة القدم العالمية، ارتبط بعلاقة عاطفية مع ليموس ماكارينا، وهي فتاة من مسقط رأسه في روساريو، ويقال إنه تعرف عليها عن طريق والدها، عندما عاد إلى روساريو للتعافي من إصابته قبل أيام قليلة من بدء كأس العالم عام 2006، كما قيل بأنه ارتبط سابقًا بعارضة الإغراء الأرجنتينية لوسيانا سالازار، ثم تزوج من أنتونيلا روكوزو، والتي وصفها بأنها حب حياته.

ويُقدم "هُن" قصة حب وارتباط ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو، خلال السطور التالية.

حب من أول نظرة من الطفولة

صداقة فحب من النظرة الأولى فارتباط فزواج، كان هذا التدرج الطبيعي لعلاقة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، الذي وصفها في كثير من اللقاءات التلفزيونية بحب حياته.

التقى الزوجان للمرة الأولى في سن التاسعة، وأحبا بعضهما البعض، من النظرة الأولى، فكانت "أنتونيلا" كثيرة التواجد في الحي الذي نشأ فيه "ميسي"، ونشأت بينهما صداقة كبيرة.

ميسي تواصل مع حبيبته تلفونيًا عبر الرسائل

وانتقل ميسي إلى مدينة برشلونة الإسبانية وهو في الثالثة عشر من العمر للانضمام إلى النادي الكاتالوني، إلا أنه أبقى على علاقته بأنتونيلا، وتواصل معها بشكل دائم هاتفيا ومن خلال الرسائل، وبدأت هي بأخذ دروس في الإعلام وعلوم الأسنان، إلا أنها لم تستكمل دراستهما، وقررت الانتقال لبرشلونة لملاقاة ميسي.

وافتتحت أنتونيلا في المدينة الكاتولونية متجرا للأحذية الفاخرة هذه السنة، بالتشارك مع صوفيا بالبي، زوجة الأوروغوياني لويس سواريز زميل ميسي.

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وبدأت وسائل الإعلام العالمية بالتطرق على نطاق واسع إلى علاقتها بميسي قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث التقطتهما عدسات الكاميرات في كرنفال في سيدجيس بعد ديربي برشلونة وإسبانيول، ورزقا بطلفين أحدهما خلال عام 2012، وأطلقا عليه اسم تياغو، والآخر ماتيو الذي أبصر النور في خريف عام 2015.

حفل زفاف ميسي وأنتونيلا

في 30 يونيو 2017، تزوّج ليونيل بصديقته أنتونيلا، وقد أقيم الزواج في فندق فاخر في مسقط رأسه روساريو، وسط حضور 260 ضيفا.

وارتدت أنتونيلا خلال الزفاف فستانًا من تصميم روزا كلارا، والتي سبق وارتدت بعضا من تصاميم الإسبانية في عدد من السهرات الاجتماعية التي شاركت فيها إلى جانب "ميسيو"، أو خلال الاحتفالات لمنحه جوائز كرة القدم، وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وفي 15 أكتوبر 2017، أعلنت زوجة ميسي أنهما يتوقعان قدوم طفلهما الثالث عبر منشور على موقع "إنستجرام"، وفي 10 مارس 2018، غاب ميسي عن مباراة برشلونة في الدوري أمام ملقا بسبب قدوم مولوده الجديد تشيرو.