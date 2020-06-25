"زي المطاعم".. وصفة سهلة لتحضير شيش طاووق في المنزل

مطبخ

"شيش طاووق" من الأطعمة ذات الشعبية الكبرى بين الأطفال والكبار، ما يدفع العديد من ربات البيوت في البحث عن وصفها لإعدادها في المنزل، بوصفة سهلة تشبه المُعدة في المطاعم.

وفيما يلي شرح كيفية عمل الشيش طاووق، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "مطبخ أميرة" على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير الشيش طاووق

- بصل.

- دجاج مكعبات.

- فلفل ألوان مكعبات.

- ملح.

- فلفل.

- قرفة.

- زبادي.

- خل.

- كاتشب.

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- زعتر طازج.

- حبهان.

- جنزبيل بودرة.

- صلصة طماطم.

- ثوم مفروم.

- طماطم شيري.

- أعواد خشب.

- زيت.

طريقة تحضير الشيش طاووق

- خلط الزبادي والكاتشب وصلصة وثوم وجنزبيل بودرة وفلفل أسود وقرفة وخل.

- وضع الخليط على قطع الدجاج، وتركها.

- وضع الفلفل الأخضر وطماطم في الأسياخ الخشبية، ثم تُضع الدجاج، مع تكرار العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ، ثم شويها على "الجريل".