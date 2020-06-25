محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
أعلنت الحكومة قرارت تفيد بإعادة فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، اعتبارًا من السبت المقبل، ما يتطلب من الكثير اتباع إجراءات وقائية متعددة لتحصين مناعتهم ضد عدوى كوفيد-19 خاصة من المقاهي.
يجب على أصحاب المقاهي والزبائن الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية.
لقراءة المزيد..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعادة فتحها.. 9 نصائح للوقاية من كورونا في المقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.