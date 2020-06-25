بعد إعادة فتحها.. 9 نصائح للوقاية من كورونا في المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

أعلنت الحكومة قرارت تفيد بإعادة فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، اعتبارًا من السبت المقبل، ما يتطلب من الكثير اتباع إجراءات وقائية متعددة لتحصين مناعتهم ضد عدوى كوفيد-19 خاصة من المقاهي.

يجب على أصحاب المقاهي والزبائن الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية.

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