منها تقليل الملح.. نصائح هامة من "الصحة" لمرضي الضغط فى زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

من المعروف أن أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بسبب ضعف جهاز المناعة الخاص بهم.

ودائما ما تحرص وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيسبوك"، على تقديم النصائح للمواطنين، للحفاظ على صحتهم.

نشرت الوزارة عبر صفحتها، 9 نصائح غذائية لمرضى الضغط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لعل أبرزها الالتزام بمواعيد العلاج.

وعددت الوزارة، التسع نصائح في إنفوجراف، جاءت تفاصيله كالتالي.

1- حافظ على مواعيد العلاج، ولا تمتنع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.

2- انتظام ضغط الدم مع تناول العلاج، لا يعنى الشفاء، ولكن مؤشرا لفاعلية العلاج وضرورة الاستمرار عليه.

3- نمط الحياة الصحي يزيد من فاعلية العلاج الدوائي، ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

4- الملح من مسببات أرتفاع ضغط الدم، لذلك لابد من استخدام كميات قليلة منه في الطعام.

5- ملح المائدة المصدر الرئيسي للصوديوم في الغذاء، لذلك تجنب تماما إضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي.

6- الطهي الصحي قليل الملح والدهون، يساعدك على ضبط الضغط والوزن.

7- 5 جرامات من الملح هي الكمية المسموح بها يوميا للشخص البالغ، ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.

8- تجنب الأغذية عالية الملح، مثل المخللات والأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ والسردين.

9- تجنب المصادر الخفية للملح وهي الأغذية المحفوظة، أو المجمدة، مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك، أو المعلبة مثل التونة والفول والصلصة المعلبة.

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يستعرض لكم الدكتور هاني خلف، أستاذ القلب والأوعية الدموية،

نصائح صحية لمرضي الضغط يفضل اتباعها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

- شرب الماء

يجب على مرضى الضغط المرتفع شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، لتحسين تدفق الدم في الشرايين والأوعية الدموية.

الإكثار من تناول البوتاسيوم

على النقيض من أملاح الصوديوم، تساعد أملاح البوتاسيوم الموجودة في الخضروات والفواكه خاصةً الموز، والجزر، والبرتقال في طرد السوائل المحبوسة في الجسم، كما تساهم في توازن الأملاح والسوائل في الدم، وهو ما يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على مرونة الشرايين.

- تجنب الانفعالات

الانفعالات الشديدة كنوبات الغضب والعصبية تتسبب في إفراز المخ لهرمون نورادرينالين، الذي يؤدي لضيق الشرايين، وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ.

ممارسة التمارين الرياضية

التمارين الرياضية من العوامل الرئيسية للسيطرة على ارتفاع الضغط.

- التدخين

الإقلاع عن التدخين من الإجراءات الفعّالة في تخفيف مشكلة ضغط الدم المرتفع.

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