صممت فستان "كورونا" في 394 ساعة.. فتاة تحارب الفيروس بطريقة مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

منذ يناير 2020 ما يقرب من 6 أشهر، قررت الأمريكية بيتون مانكر صاحبة الـ18 عاما، الدخول في مسابقة Duck Brand "Stuck at Prom" للمنح الدراسية، لتقرر أن تبتكر فستانًا مصنوعًا بالكامل من شريط لاصق.

طُلب من المشاركين في المسابقة عمل تصميم لحفلة موسيقية خاصة بهم من شريط Duck Brand Duct ، للمنافسة على الفوز بمنحة دراسية بقيمة 10000 دولار.

في الأصل، كانت بيتون بصدد صنع فستان مخصص لفنانيها المفضلين، مثل ليوناردو دا فينشي، ولكن بعد إصابتها بجائحة فيروس كورونا وإلغاء حفلة التخرج الخاصة بها، قررت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا القيام بشئ مختلف.

قالت "بيتون" في حديثها لموقع "Insider"، إن الأمر استغرق أكثر من 394 ساعة، بمجموع 41 لفة من الشريط اللاصق لصنع الفستان المبتكر.

أضافت: "قررت أن ألبس الثوب لإلقاء الضوء على حالة الوباء لأنني لم أكن أعلم أن أحدًا في المسابقة سيكون قادرًا على تصميمه"، كنت أعرف أنني سأخطف الأنظار بهذه الطريقة وأردت أن ألقي الضوء على ما يحدث في العالم".

يتميز الفستان الأزرق، برسوم مرتبطة بالفيروس التاجي، بما في ذلك مشاهد التخرج من الجامعة، وأطباء مرتدين أقنعة الوجه، وأشخاص من جميع أنحاء العالم يحاولون الهرب من الوباء.

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في منتصف الفستان، صممت "بيتون" رجلًا يعاني من فكر مشوش، ليمثل كل شخص يعاني التوتر والقلق خلال هذه الفترة.

تضيف مانكر: "من المفترض أن يعبر تصميم الفستان عن الوباء بشكل إيجابي، لا أريد أن يفكر الأشخاص به كمحاولة فقط لإظهار أنه حدث سلبي سيذكره التاريخ"، إذ عبرت عن ذلك بطبع عبارات إيجابية على الإكسسوارات.

كي يتماشى مع الفستان، صممت قناع وجه "Flatten the curve" ، خلخال مدون عليه: "سنتخطى الفيروس"، مع إكسسوارات مكونة من دبابيس شعر، وباقة من لفات ورق التواليت.

واصلت مانكر: "لقد صنعت كل هذا لأسباب جمالية، ولكن أيضا لتذكير الناس بأن الوباء سيمر في نهاية المطاف، ونحن معا".

ستختار "Duck Brand"، أفضل المتأهلين للتصفيات النهائية وتفتح باب التصويت، في 29 يونيو الجاري، وبعد الانتهاء، سيتم الإعلان عن الفائزين في 21 يوليو المقبل.

وقررت مانكر، حال فوزها بالمسابقة، استخدام المال للمساعدة في دفع تكاليف الكلية، حيث قالت: "لم أكن أعتقد أن أحدًا غير الأشخاص في بلدتي سيرى فستاني، والآن يتصل بي الناس من جميع أنحاء العالم".

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