قبل الذهاب للنوادي.. خطوات يجب اتباعها للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع عودة الحياة تدريجيا وفتح الأنشطة مجددا بعد أشهر من إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا، يجب علينا اتباع الإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء.

والنوادي الرياضية من بين الأنشطة التي أعلنت الحكومة فتحها أمام الجمهور، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح الواجب اتباعها، وفق ما نقل موقعها "ihrsa" و"clubindustry".

بالنسبة للزائرين:

- غسل اليدين قبل الدخول إلى النادي وبعد الخروج منه، لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة.

- الحرص على ارتداء الكمامة، لأهميتها في الوقاية من فيروس كورونا أو منع الإصابة أو تقليل فرصة التعرض لكورونا.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي في مسافات الجلوس بالنوادي مسافة لا تقل عن 6 أقدام.

- ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم أثناء التواجد في النوادي.

- من الأصح البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض وظهور أي أعراض، لمنع انتشار المرض.

- الحد من التجمعات والاتصال المباشر بالأشخاص الآخرين.

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- يجب التوجه إلى المستشفى فورا، عند ظهور أي أعراض كالحمى والسعال وضيق التنفس.

- تجنب المصافحة وتقبيل الآخرين.

- الحرص على تطهير وتعقيم اليدين باستمرار بالكحول.

- تجنب لمس الأسطح والطاولات بالنوادي.

بالنسبة للعاملين والموظفين:

- يجب على موظفي النادي التحقق من درجة حرارة كل شخص يدخل إلى النادي.

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم ملامستها من قبل كل عضو باستمرار.

- وضع تدابير للمسافة الاجتماعية لكل من الأعضاء والموظفين.

- لا بد من أن تتواصل الأندية أيضا مع الأعضاء بشأن التدابير التي يمكنهم اتخاذها للوقاية من المرض.

- عند ظهور أي أعراض على أحد أفراد العاملين، لا بد من التوجه فورا للمستشفى.

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