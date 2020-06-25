مكياج يومي خفيف للعودة إلى العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - تبحث المرأة عن مكياج يومي خفيف للعمل يعكس جمالها ونعومتها وحضورها الهادئ، إذ تميل المرأة العاملة إلى اعتماد مكياج ناعم وعملي يغطي شحوب الوجه وشوائبه ولا يظهرها بإطلالة جمالية متكلّفة ومبالغ فيها وكأنَها تضع "كيلو مكياج" على وجهها.

إليكِ فيما يلي خطوات مكياج يومي خفيف بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة التي تساعدك للفوز بإطلالة جمالية متكاملة.

خطوات مكياج يومي خفيف مكياج يومي خفيف قومي بتوزيع البرايمر على كامل وجهك حتى تحافظي على ثبات مكياجك لفترة أطول، وحتى يمتص كل الزيوت الموجودة في البشرة ويمنحك توزيع صحيح للمكياج. وزعي كريم الأساس الفاوندايشن المناسب لنوع ولون بشرتك بالتساوي عليها، واستخدمي الاسفنجة الرطبة في هذه الخطوة، لتحصلي على مظهر مخملي. ضعي الكونسيلر على شكل مثلث مقلوب على مناطق الهالات السوداء، كما مرريه على البقع الداكنة في بشرتك. بعد أن توزعي البودرة بضربات خفيفة على كامل وجهك، وزعي البرنزر على عظمتي خديكِ. قومي بتوزيع القليل من البلاشر الوردي لتمحني مكياجك لمسة مشرقة. وزعي ظلال العيون البيج على كامل الجفن، واستخدمي ظلال العيون البني على الزاوية الخارجية للعين، ومديه على امتداد عظمة الحاجب. حددي نهاية العين بخط مجنح من الكحل البني، وارسمي أيضاً تحت الرموش السفلية من جهة الزاوية الخارجية، ثم امرغيه قليلاً بالفرشاة. قومي بتطبيق المسكرا على الرموش العلوية، ابدئي بوضع طبقة واحدة ومن ثم تضعي طبقة ثانية اذا رغبت، وبذلك تضمني عدم التصاق الرموش ببعضها وظهورها بمظهر غير طبيعي. املئي الفراغات بين شعر الحاجب بقلم جواجب مناسب للون حاجبيك و مشّطيه. طبقي أحمر الشفاه باللون المشمشي أو الوردي. تابعي المزيد: مكياج جليتر عصري من أهم خبراء المكياج Advertisements نصائح لـ مكياج يومي خفيف مكياج يومي خفيف يمكن لبشرتك أن تتعرض للشمس والرطوبة والرياح التي تحمل الأتربة والأوساخ، لذا ننصحكِ بالاهتمام ببشرتك وتنظيفها بشكل يومي على الأقل مرتين يومياً، لتنظيف المسام. احرصي على اتباع روتين عناية يومي ببشرتك، بتطبيق كريمات الترطيب الخاصة بفترة الصباح التي تحوي على واقي شمسي، وكريمات الترطيب المسائية الحاوية على الفيتامينات المغذية للبشرة. عند اختيار كريم الأساس ننصحكِ بانتقاء الأنواع الكريمية المضغوطة، التي لا تتسبب بملمس لزج أو دهني. البودرة فوق كريم الأساس، يمكن القول إن البودرة هي من أهم عناصر المكياج الناعم التي تمتص الزيوت التي تفرزها البشرة مما يعطيها مظهراً رائعاً ومميزاً. انتقي ألوان الكونسيلر بدرجات أفتح من لون بشرتك. لمكياج العيون اختاري الألوان الفاتحة كالنيود والألوان الترابية ودرجات الموف الفاتحة. اختاري بلاشر بلون نيود أو زهري فاتح لتزيدي من جمال وروعة إطلالتك. تابعي المزيد:طريقة رسم الحواجب بالتاتو المؤقت بالصور

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