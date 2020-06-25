طرق تطبيق الماسكرا لتكثيف وتطويل الرموش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - الرموش الطويلة والكثيفة، تُضفي سحرًا خاصًا على نظرة المرأة، خصوصًا إذا حُظيت بالعناية والاهتمام بالشكل الصحيح عند تطبيق الماسكرا. لذلك، "الخليج 365.نت" يقدّم لك نصائح هامة ومفيدة للحصول على رموش جميلة ومتناسقة بعيدًا عن التكتل، لا سيما عند وضعك المكياج. فما عليك سوى تطبيقها للحصول على نظرة ساحرة وجذابة لا يقوى أحد على مقاومتها.





طرق تطبيق الماسكرا لرموش أكثر جاذبية

طريقة تكثيف الرموش بالماسكرا



بما أن رموشك، مفتاحك الجمالي لابراز جمال عينيك، إليك طرق العناية بها:

طبّقي مستخدمًا تمهيديًا للرموش قبل وضع الماسكرا ما يجعل رموشك تبدو أكثر وأكثف.

استخدمي فرشاة صغيرة على رموشك السفلية، وتلك المتواجدة قرب الزاوية الداخلية من عينيك، فهي تسهل الوصول إلى الرموش.

عند تطبيق الماسكرا وخلال تحريك الفرشاة إلى الأعلى، قومي بقلبها قليلًا إلى الخارج ما يساعدك على فصل الرموش عن بعضها البعض.

ضعي طبقة أولى من الماسكرا وانتظري حتى تجف، ثم ضعي طبقة ثانية بعد ذلك مع الحرص على استخدام ماسكرا ضد التكتل.

كيفية تطبيق الماسكرا للرموش السفلية

كيفية تطبيق الماسكرا للرموش السفلية

إذا رغبت بجعل عيونك تبدو مرفوعة ما سيمنحك إطلالة أجمل، تجنّبي تطبيق الماسكرا على الرموش السفلية.

ضعي عصا الماسكرا على أسفل رموشك. ومن ثم، وبحركة متذبذبة جانبية اسحبيها صعودًا بضربة واحدة طويلة.

لا تضعي طبقات من الماسكرا المختلفة، فبعض الصبغ لا تتناسب بشكل جيد مع بعضها، ما سيؤدي إلى تكتل الماسكرا .

للحصول على رموش طويلة بشكل إضافي، ضعي طرف فرشاة الماسكرا على الزوايا الخارجية للرموش أولًا، وقومي بعدة ضربات متتالية، ثم طبّقي الماسكرا على رموشك كلها، لأن تلط الطريقة ستجعل عينيك تبدو أكثر اتساعًا.

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كيفية تطبيق الماسكرا للرموش الخفيفة

كيفية تطبيق الماسكرا للرموش الخفيفة

إذا كانت رموشك رقيقة وخفيفة، طبّقي عليها بودرة شفافة قبل تطبيق الماسكرا مما سيمنحها حجمًا إضافيًا.

قومي بتطبيق الآيلاينر الغامق إلى جذور الرموش حتى يكتمل جمال رموشك، واضغطي اللون في الفجوات بين رموشك والجذور حتى يبدو خط الآيلاينر وكأنه جزء من رموشك.

لا تكثري من ادخال وإخراج عصا الماسكرا، لأن تلك الطريقة تدفع الهواء إلى داخل الماسكرا ما يجعلها تتكتل.

إذا كنت تضعين نظارات، اختاري الماسكرا التي تطيل الرموش وليست الماسكرا التي تكثف والتي ستجعل رموشك متكتلة عند وضع النظارات.

لجعل عينيك تبدو أكبر وأجمل، جرّبي تركيب الرموش الاصطناعية. ضعي طبقة من الرموش الاصطناعية الفردية على طول خط الرموش العلوية، ثم طبّقي الماسكرا السوداء عليها، وطبّقي ماسكارا أخرى بنية على الرموش السفلية.

كيفية تطبيق الماسكرا لابراز العيون بشكل أوسع

كيفية تطبيق الماسكرا لابراز العيون بشكل أوسع

لعيون أوسع ورموش أطول، استخدمي عاقصة الرموش. التقطي الرموش من الأسفل وحرّكيها للخارج، وكرري هذه الحركة وصولًا إلى أطراف الرموش. بإبمكانك تكرار الأمر أكثر من مرة واحدة.

إذا كانت رموشك قد تكتلت بالفعل، استخدمي فرشاة لولبية وقومي بإزالة الماسكرا عن طريق تحريكها عكس الرموش. ويمكنك استخدام مشط خاص بالرموش ذو أسنان معدنية للمساعدة في فصل الرموش التي تكتلت.

طبّقي الهايلايتر تحت العينين لتفتيح الوجه ولفت الأنظار إلى جمال عينيك.

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