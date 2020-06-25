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أفضل مكون طبيعي لشد وتبييض البشرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - لطالما أثبت الكركم أنه أحد المكونات الطبيعية ذات القدرة العالية على العناية بالبشرة، حيث يعمل على شد البشرة وتبييضها ومحاربة ظهور علامات التقدم في السن، كما أنه يقضي على شولئب البشرة، كالبثور وحب الشباب والاحمرار...
انطلاقاً من ذلك.

تعرفي الى فوائد الكركم للبشرة واستخدميه باستمرار للحفاظ على بشرة مشدودة وبيضاء.

 

 

القضاء على التجاعيد

 

فوائد الكركم 

يؤدي الكركم دوراً فاعلاً في تقشير خلايا البشرة الميتة والقضاء على التجاعيد، لا سيما إذا استخدمته مع الحليب وضبّقته على وجهك، إذ يشتمل على مواد ذات تأثير فعال جداً في الحد من الخطوط الدقيقة والمساهمة في شد البشرة.

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تبييض البشرة

 

بشرة ناصعة 

يعمل الكركم على معالجة اسوداد البشرة والتخلص من البقع الداكنة عليها وتجديد خلاياها، فما عليك إلا خلطه مع قليل من عصير الليمون أو الخيار واستعماله كماسك على وجهك.

 

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معالجة شوائب البشرة

 

بشرة صافية 

يعالج الكركم احمرار البشرة والبثور وحب الشباب، إذ يشتمل على مضادّات تحارب الالتهابات والبكتيريا، ما يخفف من احمرار بشرة الوجه ويحد من ظهور حب الشباب.

معالجة الحروق يعدّ الكركم من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في تسريع شفاء الحروق وتجديد خلايا البشرة.

 

البشرة الدهنية

 

يمتلك الكركم فوائد كثيرة للبشرة الدهنية، حيث يعمل على تنظيم إنتاج الغدد مادة الزهم الزيتيّة، التي تجعل بشرة الوجه دهنية. ولمضاعفة تأثيره في إنتاج الكمية اللازمة من هذه المادة، امزجيه مع قليل من عصير البرتقال وضعيه على وجهك ثم اغسليه بالمياه الدافئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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