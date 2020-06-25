أفضل العطور النسائية وأكثرها مبيعاً... تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - إذا كنت من عاشقات العطور وترغبين في التعرف الى أفضل عطر نسائي حول العالم، والى أكثر العطور العالمية مبيعاً، سنعرفك الى الإجابة الوافية في هذا المقال.



أفضل العطور عالمياً



هناك من بين العطور النسائية خمسة تعد الأفضل في العالم، وهي كالتالي:



- Delices De Cartier

Delices De Cartier



يتركز هذا العطر من كارتييه Cartier في تركيبته على الفواكه والكرز والزهور الشرقية المتنوعة، ونظراً الى الإقبال الكثيف عليه من النساء في أنحاء العالم كافة، فهو يحتل المرتبة الأولى بين العطور العالمية.



- Narciso Rodriguez

Narciso Rodriguez



يعتمد هذا العطر من نارسيسكو رودريغيز Narciso Rodriguez في تركيبته على رائحة المسك والفواكه، ونظراً الى رائحته الأنيقة والفخمة، فهو يحتل المرتبة الثانية بين العطور العالمية.



- Princess

Princess



هو عطر مخصص للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و15 سنة، وهو يحتل المرتبة الثالثة في العالم، نظراً الى الإقبال الشديد عليه من هذه الفئة العمرية بالذات.



- Island

Island



هذا العطر من مايكل كورس Michael Kors يحتل المرتبة الرابعة بين العطور العالمية، وهو يعتمد على نغمات الزهور البيضاء والروائح الاستوائية المميزة، التي جعلته عطراً يعبق بالأنوثة والجاذبية.

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- Brit



يرتكز هذا العطر من بيربيري Burberry، على نغمات الإجاص والعنبر والفانيليا والفاصولياء واللوز، التي جعلته يحتل المرتبة الخامسة بين العطور العالمية، فهو عطر كلاسيكي بامتياز ويضفي على المرأة جاذبية وسحراً.

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أما أكثر العطور العالمية الأكثر مبيعاً فهي:



:Channel 5

Channel 5

رائحة هذا العطر المميزة هي مثال للأناقة الخالدة، وعلى رغم أنه العطر الأول الصادر من علامة شانيل Channel، إلا أنه لا يزال يعد الأشهر بين العطور العالمية وأكثر مبيعاً، وذلك بفضل مزجه بين نغمات سحرية وآسرة للقلوب منذ اللحظة الأولى، في مقدمها: الورد والياسمين واليلانغ يلانغ والألدهيدات.



Far Away:

Far Away

إنه عطر شرقي - زهري، تم إصداره في عام 2014، إلا أنه لا يزال يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، بدليل أنه من أحد أكثر العطور مبيعاً في العالم. مقدمة هذا العطر اليلانغ يلانغ والبرتقال وجوز الهند، قاعدته الفانيليا وخشب الصندل والمسك والعنبر، أما قلبه فالياسمين والورد والبنفسج والغاردينيا.



Viva la Juicy:

Viva la Juicy

يرتكز هذا العطر، الذي يعد أحد أكثر العطور مبيعاً في العالم، في تركيبته على نغمات حلوة وشهية للغاية، تضفي على إطلالة المرأة تميزاً وجمالاً، في مقدمها البطيخ والفانيليا والفراولة...، كما يبث فيها النشاط والحيوية ويمنحها رائحة آسرة تدوم طويلاً.



Apres l'Ondee:

Apres l'Ondee

إنه عطر شرقي – زهري، من علامة غيرلان Guerlain، وهو من أهم العطور العالمية وأكثرها مبيعاً. يرتكز هذا العطر على نغمات القرفة وزهر البرتقال والبرغموت والليمون وخشب الصندل والياسمين، إضافة الى العنبر والمسك والفانيليا...

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