إطلالات صيفية للشاطئ من وحي فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - تبحث الفتيات دومًا عن أبرز صيحات عالم الموضة والأزياء، التي تمكنهنّ من الظهور بإطلالات مختلفة وعصرية تخطف جميع الأنظار إليهن، ولأنه في فصل الصيف تبرز العديد من الصيحات الأنيقة والخفيفة للشاطئ والأماكن الصيفية، جمعنا لكنّ عدة خيارات من الفاشينيستا فاطمة المؤمن، فاستوحين منها ما يناسبكنّ.



إطلالات الفساتين القصيرة

إطلالات الفساتين القصيرة



اعتمدت مدونة الموضة فاطمة المؤمن على خيارات الفساتين القصيرة؛ لإطلالة مذهلة في الصيف، ومنها ارتدت فستانًا أبيض مصممًا بمطاط في منطقة الصدر، ومزينًا بطبعات زرقاء؛ لخيار شبابي أنيق، وظهرت بفستان قصير بأكمام طويلة واسعة مصمم بطبعات اللون الأخضر والأحمر والأزرق، وأطلَّت بفستان أبيض قصير وناعم مع بلوزة طويلة من قماش الدانتيل الأبيض؛ لإطلالة مرحة ونقية، وتجمّلت بفستان ميدي أبيض مزيّن بمربعات اللون الأحمر والأزرق.

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تنسيقات كاجوال للشاطئ

تنسيقات كاجوال



نسقت المؤمن عدة خيارات بسيطة للشاطئ بأسلوب الكاجوال، منها تنورة من الحرير الأصفر مع بلوزة بيضاء قصيرة وناعمة، واختارت بنطالًا من الجينز الرمادي مع بلوزة فسفورية بدرجة فاقعة؛ لإطلالة مناسبة للشابات.

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خيارات الفساتين الصيفية الطويلة

الفساتين الصيفية الطويلة



فضَّلت فاطمة اختيار الفساتين الصيفية الطويلة في إطلالات الشاطئ، ومنها تأنقت بفستان أبيض مزيّن بالأخضر ومصمم بشكل واسع وخفيف ومكشوف الأكتاف؛ لإطلالة صيفية مميزة، وتزينت بفستان من الحرير البيج المصمم بدوائر بنيّة لمظهر أنثوي، وجاءت عند زيارتها للمالديف بفستان بنفسجي طويل مزيّن بثنيات القماش الناعمة في الجزء العلوي ومن أحد الجانبين.

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