عبايات صيفية بموديلات عصرية من وحي ملك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - تأنقت خبيرة التجميل ومدوّنة الموضة والجمال مَلك بعدة خيارات أنيقة ومحتشمة بالعباية، واختارت عبايات بموديلات عصرية مُفْعَمَة بالأناقة والجمال، ومن أبرز خياراتها استوحينا لكُنّ الموديلات المناسبة لفصل الصيف الحالي، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكن ومناسباتكنّ.



تنسيقات العبايات العصرية



ارتدت ملك عدة عبايات شفافة أو مفرغة؛ لإطلالة مناسبة للشابات، ومن أبرز خياراتها نسَّقت عباية بنفسجية ذات تطريزات ذهبية مع بنطال ذهبي وبلوزة بيضاء؛ لإطلالة مرحة للشابات، واختارت عباية بنيّة مفرغة بتطريزات المربعات الملونة بألوان فاقعة في الأطراف؛ لخيار عربي مذهل، وتألقت بعباية بيضاء مطرزة بالذهبي والفضي؛ لمظهر عصري.

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إطلالات العبايات الزهرية والحمراء



اعتمدت ملك على العبايات الزهرية؛ لتضفي عليها إطلالة أنثوية لافتة، ومن أبرز خياراتها ظهرت بعباية زهرية مزيّنة بالبني بطريقة مذهلة، وارتدت عباية بدرجة "الأوف وايت" المطرزة بمربعات ملونة من الأعلى، كما ظهرت بعباية زهرية مزيّنة بالذهبي في المنتصف العلوي من التصميم، وأطلَّت بعباية حمراء بقصة الكاب في الأعلى، وزُينت بالبني في أطراف الأكمام ومن الأسفل.

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خيارات العبايات الزرقاء



فضَّلت ملك اختيار العبايات الزرقاء في مختلف مشاويرها، ومن أبرز عباياتها؛ تأنقت بعباية كحلية مزيّنة من الجزء الأمامي بالأبيض؛ لإطلالة شبابية أنيقة، وتجمّلت بعباية بنية مطرزة بالكحلي والأخضر، وتزيّنت بعباية يكسوها الترتر الفيروزي؛ لإطلالة مناسبة للمناسبات الضخمة.

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