تعلمي طريقة ارتداء السكارف بأكثر من طريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - شغل السكارف العديد من الأدوار مع مرور العقود... من مرافقته للنساء العاملات في الأرياف، اللواتي يرتدين حجاب الرأس لحماية شعرهنّ من الأوساخ ورؤوسهنّ من الشمس، مباشرةً إلى الدور الأكثر تألّقاً مع نجمات هوليوود، مثل أودري هيبورن Audrey Hepburn، بريجيت باردو Brigitte Bardot، إليزابيث تايلور Elizabeth Taylor أو إنغريد بيرغمان Ingrid Bergman، خصوصاً في ستّينيّات القرن الماضي.

إلّا أنّ غريس كيلي Grace Kelly، في عام 1959، وخلال حفلة استضافها أريستوتل أوناسيس، اعتمدت استخداماً آخر لهذا الأكسسوار: كانت تضع وشاحاً من هيرميس Hermès، مصنوعاً من الحرير الصيني المطليّ يدويّاً، وقد لفّته حول ذراعها المكسورة. بالطبع أبهرت الحضور، ملهمةً العديد من الممثّلات الأيقونات باعتماد هذا الأكسسوار البسيط على هاماتهنّ وتحويله إلى تفصيل شديد الأناقة.

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LA PETITE ROBE







من المنصّة إلى الشارع





اليوم، نعود خطوة إلى الوراء في الوقت المناسب لإحضار السكارف إلى واجهة الموضة مرّة أخرى. دُور الأزياء الرئيسيّة التي اعتمدته هي Gucci وVersace وDolce & Gabbana وSara Battaglia... يمكنك الآن رؤيته في كلّ شارع قريب منك، بنفس الأسلوب والأناقة كما كان في الماضي.

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DOLCE&GABBANA





نصائح خاصّة





صيحة السكارف موضة آتية إلينا من الستّينيّات مع نفحة عصريّة، وقد باتت هذه الأوشحة بديلاً جميلاً عن أكسسوارات الشعر، وهي ستضيف الجاذبيّة والسحر والغموض إلى أيّ إطلالة.

-إذا كنت لا تجرئين على تجربة الألوان الصيفيّة الصارخة بشكل صريح ومباشر، بوسعك أن تركبي تلك الموجة من خلال وشاح رأس ذي نقوش بأنماط جميلة، حتّى صيحة الطبعات القبليّة والحيوانيّة والأنماط الهندسيّة رائجة في صيحة هذه الأوشحة.

-إذا كنت تعتمدين طلّة بلون واحد حيادي أو من لوحة الباستيل، فهذه الأوشحة كفيلة بأن تقلبها إلى طلّة بمنتهى العصرنة. وما يميّز هذه الأوشحة هو أنّها متعدّدة الاستخدامات ولا يقتصر دورها على جعل رأسك محطّ الأنظار. فبوسعك استخدامها كأكسسوار للشعر وربطها على شكل باندانا، أو تحويلها إلى حزام جميل، أو كحجاب حتّى، أو لفّ كتفيك بها لجرعة جاذبيّة إضافيّة.







Annakiki

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