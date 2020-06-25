فساتين سهرة للمحجبات من وحي سلمى عادل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - تختار مدوّنة الموضة ورائدة الأعمال سلمى عادل أزياءها بدِقَّة عالية وحسٍّ عالٍ من الأناقة، ونشرت خلال الفترات الماضية عدة خيارات أنيقة ومحتشمة لفساتين مناسبة للمناسبات الضخمة، جمعناها لكِ عزيزتي؛ لتظهري بإطلالة محتشمة وراقية في المناسبات.

خيارات الفساتين اللامعة

خيارات الفساتين اللامعة

تفضّل الكثيرات من الفتيات ارتداء الفساتين ذات اللمعة في مناسباتهن الضخمة، وللمحجبات؛ يمكن لسلمى عادل أن تلهمكنّ عدة خيارات، منها فستان فضي منفوش مليء بالتطريزات اللامعة؛ لإطلالة أنثوية مذهلة، وفستان أسود بنفشة بسيطة مصمم بالترتر اللامع في الجزء العلوي؛ لخيار فاخر، وتأنقت بفستان تكسوه اللمعة الفضية بدرجة داكنة.

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إطلالات الفساتين الزهرية والحمراء لإطلالة أنثوية

إطلالة أنثوية

اعتمدت سلمى الفساتين ذات الألوان الأنثوية الجذابة كالأحمر والزهري، وفي أبرز خياراتها؛ ارتدت فستانًا أحمر منفوشًا ومزينًا بلمعة بسيطة؛ لإطلالة فاخرة، وظهرت بفستان أحمر بسيط وناعم، وأطلّت بفستان زهري مزيّن بالزهور البنفسجية؛ لإطلالة أنثوية مرحة.

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فساتين أنيقة مصممة بنفشة

فساتين أنيقة مصممة بنفشة

اختارت سلمى عدة فساتين أنيقة للمناسبات، واعتمدت موديل الفساتين المنفوشة؛ لمظهر أكثر حشمة، ومن أبرز فساتينها فستان أبيض منفوش ذو تطريزات بيضاء في الجزء العلوي للتصميم، ونسقت فستانًا فيروزيًّا منفوشًا مزينًا بزهور ذهبية مع حجاب بنيّ.

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