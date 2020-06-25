مجوهرات الفاشينيستا دانة الطويرش المفضلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - تختار الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش المجوهرات البارزة وهي غالباً ما تتوجه نحو التصميمات الملفتة التي تستقطب أنظار الجميع. الا أنه وبعد جولتنا على اطلالاتها ومجوهراتها اكتشفنا أن لديها عشق لنوع معين من الذهب ومن النادر أن تغير عنه في اطلالاتها. فما هو هذا النوع من الذهب وكيف ترتديه بأساليبها الخاصة؟
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مجوهرات لافتة ومميزة
الذهب الأبيض المرصع بالماس هو نقطة ضعف دانا الطويرش، وهي لا تتخلى عن هذه الجواهر في غالبية اطلالاتها، اذ تنسقها مع غالبية أزيائها بطريقة تتناغم معها بشكل جميل. هذا وتنوع دانا في هذه المجوهرات فتارةً ما تركز على العقود وتارةً على الأقراط، الا أن الخواتم ثابتة في يدها ولا تغيرها أبداً.
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كيف تنسقين الذهب الأبيض مع الاطلالات
ان عملية تنسيق الذهب الأبيض ليس بالأمر السهل، اذ عليك اتباع نصائح عدة لكي تحظي باطلالة ناجحة:
-في البداية نسقي أزياءك بطريقة متناغمة فاذا كانت مطرزة ومنقشة فننصحك بأن تعتمدي معها تصاميم ذات أسلوب ناعم.
-أما في حال كانت أزيائك ناعمة وخالية من التفاصيل، فيمكنك أن تعملي على ابرزا وتكبير القطع بشكل أكبر.
- نسقي مختلف مجوهراتك من الذهب ولا تخلطي معها أي أنواع أخرى من المجوهرات لكي تسلطي الضوء عليها وتبرزيها.
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