خطوات مكياج مناسبة لصاحبات النظارات الطبية

فئة كبيرة منالنساء والفتيات يضعن النظارات الطّبية بشكل يومي ويتركن العدسات اللاصقةللمناسبات بهدف حماية العين من التعب المفرط والتعرض للحساسية والإحمرار. لكن فيالمقابل يخفقن كثيراً في اعتماد الماكياج الصحيح والمناسب للنظارات ما يخفي جمالهنبدلاً من ابرازه. من هذا المنطلق اختارت أن تعرفك على أهم الخطواتالأساسية لإطلالة مثالية .

تحديد الحواجب لتعزيز جاذبية العين : في معظم الأحيان يخفي إطار النظارات رسمة الحاجب ما يضعف جاذبية العين عند المرأة، لذلك تنصحك بملء الفراغات لتوضيح الرسمة والتركيز لاسيما على زاوية الحاجب لتعزيز جاذبية العين وإبراز فتحتها.

الكونسيلر والهايلايتر عند زاوية العين: من المهم جداً الا تتخلي عن الكونسيلر إن كنت تضعين النظارات لأن الأخيرة تبرز أكثر الهالات الى العلن، اختاري التركيبة الكريمية وطبقيها بالبيوتي بلاندر التي تساعد على تغطية الشوائب يعيداً عن تراكم الطبقات. تنصحك أيضاً باعتماد الهايلايتر عند زوايا العين لتوسيع فتحتها وإبراز جمالها بشكل مثالي.

الأيلاينر والماسكارا : اكتفي بتطبيق الأيلاينر والماسكارا وتخلي عن ظلال العيون التي تخفي جاذبية العين لتبدو قوية خلف الزجاجات المكبرة والطبية. أرسمي بالأيلاينر مجنح ناعم بخط رفيع واعتمدي عدة طبقات من الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية.

التركيز على أحمر الشفاه : وأخيراً الى جانب العيون المحددة والناعمة تنصحك بالتركيز على ماكياج الشفاه وإبراز جمالها من خلال اعتماد الألوان الصاخبة والجميلة.

اما في حال كنت من صاحبات الشفاه الرفيعة فشددي على اختيار التركيبة اللامعة لتبدو أكبر مما هي عليه.

قد يهمك ايضا:

الأيلاينر البني لمكياج عيون صيفي دافئ

أفضل أنواع الأيلاينر السائل للمبتدئات