فساتين زفاف لصيف 2020 مكشوفة الظهر

يعد اختيار إطلالة حفل الزفاف من أكثر الأشياء التي تتسبب في حيرة العروس أثناء فترة التحضيرات التي تسبق الزفاف، إذ تحاول كل عروس اختيار التصميم المناسب لشكل جسمها ولون بشرتها، وتنسيقه مع تسريحة الشعر والمكياج الذي ترغب في تطبيقه.

وتأمل كل فتاة أن تبدو كالملكة في ليلة زفافها، لذا تحرص على اختيار الإطلالة المثالية لها، لتظهر متميزة وأنيقة في ليلة العمر.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك" مجموعة من موديلات فساتين زفاف مكشوفة الظهر، لتساعدك في اختيار ما يناسبك من بينها، أثناء التحضير لزفافكِ في صيف 2020.

فستان زفاف مكشوف الظهر بدون أكمام

فستان زفاف مكشوف الظهر بدون أكمام

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة تبرز جمالك وأنوثتك خلال حفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل بدون أكمام ومفتوح من الظهر، مع تصميم أنيق يكشف الظهر من الدانتيل.

وتعد هذه الإطلالة من أبسط الإطلالات من فستاتين الزفاف مكشوفة الظهر، ويمكنك الاستعانة بهذا التصميم، إذ يعطيك شكلا مميزًا وراقيًا، مع الحرص على تنسيق تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، واستخدام إكسسوار شعر بسيط من الكريستال أو اللؤلؤ.

فستان زفاف مكشوف الظهر بأكمام طويلة

إذا كنت تريدين الظهوربإطلالة مميزة بحفل زفافك، وترغبين في ارتداء فستاناًمكشوف الظهر، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل مكشوف الظهر بأكمام طويلة من الدانتيل.

ويمكن تصميم هذا الفستان من عدة أنواع من الأقمشة كالشيفون أو التول أو الساتان الخفيف، كما يمكن تنسيق حزام من الساتان على الخصر وربطه من الخلف على شكل فيونكة، مع تسريحة شعر مرفوعة.

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فستان زفاف مكشوف الظهر بأكمام قصيرة بتصميم حورية البحر



إذا كنت ترغبين في إطلالة هادئةبحفل زفافك، وتريدين ارتداء فستان مكشوف الظهر بأكمام قصيرة من الدانتيل، بتصميم حورية البحر، والذي يناسب العروس ذات الجسم النحيف.

ويمكنك تنسيق تلك الإطلالة مع جميع تسريحات الشعر، ولكن يُعد أكثرها جمالاً تسريحة الشعر المموج الطويل المنسدل على الظهر، مع وضع اكسسوار بسيط أو قبعة من التول.

فستان زفاف منفوش مكشوف الظهر

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة بحفل زفافك، يمكنك ارتداء فستان منفوش من التول أو الحرير الناعم بتصميم الكرانيش، كما يمكنك تنسيقه بتصميم الأكمام الشيفون والمطرزة عند الأكتاف وأطراف الأكمام، لتعطيك إطلالة ساحرة ومميزة.

ويمكن تنسيق الفستان المنفوش مكشوف الظهر مع تسريحة شعر كيرلي أو ريترو، مع إكسسوار كبير الحجم من الكريستال، ليضيف على إطلالتك جاذبية وأناقة.

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