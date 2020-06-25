موديلات أظافر بألوان مشرقة لصيف مليء بالحيوية

تبذل النساء جهداً أكبر خلال الصيف للحصول على أجمل موديلات الأظافر التي تتلاءم مع إطلالة المرأة اليومية وتتناغم مع ألوان ملابسها وفساتينها. ولتسهيل المهمة عليك ومساعدتك في الحصول على أظافر أنيقة ومتألقة، نرصد لك في هذا المقال مجموعة متنوعة من أجمل موديلات الأظافر بألوان مشرقة تجعل من أيامك خلال الصيف مليئة بالنشاط والحيوية والجمال.



مناكير فرنسي بلون البنفسجي الفاتح



تعود موضة المناكير الفرنسي هذا الصيف بقوة، لكن بأسلوب عصري متجدد تطغى عليه الألوان الحيوية المشرقة والحيوي التي تحاكي أجواء الصيف المشرقة، في مقدمها البنفسجي الفاتح الذي يلائم مختلف ألوان البشرة. طبقي في البداية طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم ضعي المناكير البنفسجي اللامع على مقدمة الأظافر.





أظافر بألوان قوس القزح



تحاكي ألوان قوس القزح أجواء وسهرات الصيف المليئة بالمرح والنشاط والتسلية، لذلك هي من أفضل الخيارات في ما يتعلق بموديلات الأظافر، في مقدمها الزهري والبرتقالي والبنفسجي والأخضر الفاتح... فطبقيها على مقدمة الأظافر بشكل متساو وبشكل منحن على طرف الظفر، على أن تطبقي في البداية طبقة من المناكير الشفاف المكثف اللامع.

الأظافر المزينة بالدوائر والنجوم



إن كنت تمتلكين بشرة سمراء أو داكنة، وترغبين في الحصول على أحد موديلات الأظافر التي تجعل يديك أكثر إشراقاً وتبدو وكأنها أفتح وأكثر بياضاً، ننصحك باعتماد الأظافر المزينة بالدوائر والنجوم الناعمة بألوان الأبيض والوردي، فهو من أفضل الخيارات لهذا الصيف.

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الأظافر النيون المخططة

يستمر النيون موضة رائجة لهذا الصيف، خصوصاً في ما يتعلق بتزيين الأظافر، فاستخدميه بأسلوب ناعم يمنح يديك وأظافرك الإشراقة والتألق. خططي كامل أطراف أظافرك بالنيون الأصفر بخط ناعم يلف كامل الظفر، واحرصي على وضع طبقة نهائية من المناكير الشفاف اللامع.



الأظافر المزينة بألوان البحر



لا شيء أفضل من ألوان المناكير التي تجسد البحر وجمال الشاطئ في فصل الصيف، لذلك زيني أظافرك بالأزرق الداكن والأزرق السماوي، وذلك عند قاعدة الأظفر، بأسلوب يشبه أمواج البحر.

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