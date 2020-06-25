تعرفي على خلطات تنعيم الشعر الجاف

إن كنت تعانين من مشكلة الشعر الجاف، سنقدم لك في ما يلي أفضل خلطة لتنعيم الشعر الجاف، فتعيد إليه حيويته ولمعانه، وتمنحه مظهراً جذاباً لا تشوبه شائبة.



خلطة الزبدة وزيت السمسم

اخلطي نصف كوب من زيت السمسم مع ربع كوب من الزبدة. وحين يصبح الخليط متجانساً، قومي بفرك شعرك به جيداً من جذوره وحتى أطرافه. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي مخصص للرأس، واتركيه لمدة نصف ساعة. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبو وشطّفيه جيداً بالمياه الدافئة.



خلطة حليب جوز الهند والليمون

امزجي كوباً من كل من حليب جوز الهند وعصير الليمون الحامض، من ثم طبقي المزيج على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع الحرص على تمشيط شعرك وتدليك فروة الرأس بحركات هادئة لمدة عشر دقائق. بعدها، لفي شعرك بمنشفة رطبة واتركيها لمدة نصف ساعة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.



خلطة زيت الجرجير والزيوت

اخلطي نصف كوب من كل من زيت الجرجير وزيت الزيتون وربع كوب من زيت جوز الهند. حركي الخليط جيداً ودلّكي به شعرك وفروة رأسك جيداً. اتركي الخليط على شعرك مدة 20 دقيقة، من ثم اغسليه على الطريقة الاعتيادية وشطفيه الماء الفاتر.

خلطة الأفوكادو وزيت جوز الهند

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اطحني ثمرتين ناضجتين من الموز والأفوكادو جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليهما نصف كوب من زيت جوز الهند، مع الاستمرار في الطحن الى أن تحصلي على خليط متجانس. بعدها، طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه واتركيه لمدة نصف ساعة. عندها، اغسلي شعرك على الطريقة المعتادة.



خلطة البيض وزيت اللوز الحلو

امزجي نصف كوب من زيت اللوز الحلو وبياض ثلاث حبات من البيض. حركي المزيج جيداً الى أن يصبح متجانساً، من ثم طبّقيه على شعرك وفروة رأسك. لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الفاتر.



خلطة الموز واللبن وحليب جوز الهند

اطحني حبة ناضجة من الموز بواسطة الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها نصف كوب من حليب جوز الهند، وربع كوب من اللبن. حركي المكونات جيداً لتمتزج مع بعضها البعض. من ثم، طبقي المزيج على شعرك واتركيه ساعة كاملة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.

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