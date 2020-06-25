بدون كمامة.. رانيا يوسف تستمتع بالصيف على الشاطئ بـ"كاش مايوه"

لايف ستايل
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورتي جديدين، خلال استمتاعها بفصل الصيف على شاطئ البحر.
وظهرت "رانيا" بدون كمامة، مرتدية "قبعة" ونظارة شمسية، وفستان "كاش مايوه" بدون أكمام، يتميز بأنه متوسط الطول يكشف عن الوشم بساقها، فضلا عن أنه أزرق اللون ومزين بنقوش متعددة الألوان.
وبمجرد نشر صورتها، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 5 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "خلي بالك من كورونا يا مدام رانيا وألبسي كمامة"، و"أجمل فنانة في مصر"، و"الكاش مايوه يجنن عليكي".
ويأتي ذلك عقب أيام من تصدرها محرك البحث جوجل، بعد نشرها صورتها بمايوه أبيض، خلال قضائها العطلة الصيفية على شاطئ البحر.
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