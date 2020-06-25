نقل لأحد المستشفيات.. كل ما تريد معرفته عن مرض عبدالله مشرف

صحة

نقل الفنان عبدالله مشرف إلى أحد مستشفيات محافظة القاهرة، بعد الاشتباه في إصابته بجلطة في المخ، بحسب ما ذكره الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ولازال يمكث الفنان عبدالله مشرف داخل إحدى المستشفيات لإجراء العلاج اللازم وتلقي الرعاية الصحية.

ويرصد "هن" تفاصيل كل ما يخص مرض جلطة المخ، بحسب ما ذكره موقع "مايو كلينك":

جلطة المخ

جلطة المخ أو السكتة الدماغية، هي حالة طبية طارئة، تحدث حينما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض، وذلك ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، لذلك لابد من التدخل العلاجي على الفور.

أعراض جلطة المخ

تصاحب جلطة المخ عدة أعراض، يجب الانتباه إليها جيدًا، لعلها تكون سببًا في التدخل السريع قبل الإصابة بها، ومنها:

- مشكلة في التحدث وصعوبة تفسير ما يقوله الشخص.

- ربما يحدث شلل أو خدر بالوجه أو الذراع أو الساق.

- ربما يهبط أحد جانبي الفم عند محاولة الابتسام.

- مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين، وربما تشعر برؤية مزدوجة.

- الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، وربما يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغير في الوعي.

- صعوبة في المشي، قد تتعثر أو تفقد الاتزان، وتعاني أيضًا من ترنّح أو دوخة مفاجئة.

أسباب جلطة المخ

تحدث الجلطة الدماغية نتيجة انسداد شريان أو انفجار الأوعية الدموية وقد يعاني بعض المرضى من اضطراب مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ.

أنواع الجلطات الدماغية

يوجد نوعان للجلطة الدماغية، ولكل منهما أسبابه المختلفة وأعراضه:

السكتة الدماغية الإقفارية

تحدث السكتات الدماغية الإقفارية عندما تصبح الأوعية الدموية في الدماغ ضيقة أو مسدودة، ما يسبب انخفاض شديد في تدفق الدم، وهي تعتبر الأكثر شيوعًا.

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السكتة الدماغية النزفية

السكتة الدماغية النزفية والتى تحدث عند تسرب أو انسداد أوعية دموية في الدماغ، ويسبب بعض الأعراض، مثل:

- ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

- تمدد الأوعية الدموية.

عوامل خطر تزيد الإصابة الجلطة الدماغية

زيادة الوزن أو السمنة.

قلة النشاط البدني.

شرب الكحوليات والإفراط في تناولها.

ارتفاع ضغط الدم.

تدخين السجائر أو التعرض للتدخين السلبي.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

داء السكري.

أمراض القلب الوعائية، بما في ذلك قصور القلب أو عيوب القلب أو عدوى القلب، أو إيقاع القلب غير الطبيعي، مثل الرجفان الأذيني.

مضاعفات الإصابة بجلطة المخ

الشلل أو فقدان حركة العضلات.

صعوبة التحدُّث أو البلع.

فقدان الذاكرة أو صعوبات التفكير.

المشاكل الانفعالية.

التغيرات في السلوك والقدرة على رعاية الذات.