بعد اعتزالها.. معلومات عن بطلة الإسكواش رنيم الوليلي: دخلت موسوعة "جينيس"

علاقات و مجتمع

بعد باع طويل وألقاب وميداليات محلية وعالمية، فاجأت بطلة الإسكواش رنيم الوليلي جمهورها باعتزالها اللعب نهائيا.

ونشرت رنيم عبر حسابها على موقع إنستجرام قرار اعتزالها قائلة: "أعزائي أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة.. الإسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتي جاء الوقت اللي أبدأ فيه صفحة جديدة".

وأضافت: "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تأخذني بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير في مصر والعالم، اتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إني شاركت في فترة من أجمل فترات اللعبة.. مش مخططة لأي حاجة في الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة".

واختتمت: "ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".

ورنيم الوليلي هى التي تبلغ من العمر 31 عاما توجت في أكتوبر من العام الماضي ببطولة "سان فرانسسكو للإسكواش" وهي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

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اللاعبة المعتزلة حديثًا متزوجة من اللاعب طارق مؤمن منذ عام 2014، كما أنها حاصلة على بكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حققت رنيم، كلًا من بطولة بريطانيا للإسكواش 6 مرات وبطولة Wispa 5 مرات وبطولة CIMB الماليزية المفتوحة عام 2012 وبطولة العالم للإسكواش للفرق المختلفة 2011، وبطولة العالم للإسكواش للسيدات 2009.

كما فازت الوليلي بكل من بطولة أبطال أوروبا و"ويندي سيتي المفتوحة" و"بطولة الإسكندرية الدولية للإسكواش للسيدات"، و"بطولة مصر الجديدة المفتوحة 2009 وبطولة العالم للناشئين عامي 2005 و2007".

وتوجت رنيم بـ"جائزة أفضل لاعب" من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA عام 2015 و"جائزة أفضل لاعب" في بطولة Wispa عام 2011 والميدالية الذهبية في "دورة الألعاب العربية" في العام نفسه.

وصنفت رنيم في المرتبة الثانية عالميًا بالإسكواش عام 2012، كما توجت بلقب بطولة العالم لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز على مواطنتها وبطلة العالم نور الشربيني 2017.

وكانت رنيم أول امرأة مصرية تحتل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش.

وفي مارس من هذا العام كان آخر الألقاب والجوائز التي حظيت بها رنيم وذلك بعد أن أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حصول مصر على رقم قياسي جديد لأول زوجين يحققان بطولة العالم للإسكواش، والتي حققها كل من بطل العالم الحالي طارق مؤمن، وزوجته رنيم الوليلي التي حازت على لقبها في العام 2017.