أمهات طلاب الثانوية عن امتحان اللغة الإنجليزية: سهل وبعض النقاط تحتاج تفسير

ماما

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان اللغة الإنجليزية، وسط حالة من الرضا من الأمهات وطلبة الثانوية العامة، حيث وصفه البعض بالسهل مع وجود بعض الأجزاء التي تحتاج إلى طالب متميز.

سلوى: الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط

تقول سلوى طارق، ولية أمر طالبة بالثانوية العامة، أن امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، متابعة أن إجراءات الوقائية المتخذة اليوم داخل اللجان أقوى من الامتحان السابق، وفق حديثها لـ"هن".

وأضافت لبنى سيد، ولية أمر، أن هناك بعض النقاط الصعبة التي تحتاج وقت للتفكير، ويوجد بعض الأجزاء التي تحتاج إلى تفسير، واصفة الامتحان بالسهل الممتنع.

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امهات مصر: امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي جاء أغلبه في مستوى الطالب المتوسط فيما تضمن بعض النقاط القليلة وصفها الطلاب بالصعبة وتحتاج لوقت في التفكير.

وأضافت عبير، أن عدد من أولياء الأمور تواصلوا مع أبنائهم عقب خروجهم من الامتحان مباشرة، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ماعدا بعض النقاط في أسئلة الاختياري، فضلا عن جزء القطعة التي تضمنت بعض النقاط غير المفهومة على حد قولهم، ونقطة صعبة في القصة.

وأشادت عبير، بمستوى التنظيم في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة على كافة المستويات، سواء من قبل أولياء الأمور أو وزارة التربية والتعليم أو رجال وزارة الداخلية.