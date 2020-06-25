افضل تدرجات صبغة باليت احمر ياقوتي هو ما ستكشفه لك لتتمكني من الحصول على لون شعر انيق وجذاب وتضفي لمسة عصرية وجريئة على اطلالتك.

ان اختيار لون صبغة الشعر المناسب اساسي من اجل الحصول على اطلالة متكاملة، وبالتالي اخترنا لك هذه المجموعة من تدرجات الاحمر الياقوتي من صبغة باليت.



لشراء صبغات Palette بمختلف تدرجاتها

صبغة Dark Red:

افضل تدرجات صبغة باليت احمر ياقوتي

هو من اجمل صبغات الشعر الجريئة التي تتلاءم مع مختلف نشاطاتك.

هذه الصبغة ستساعدك للحصول على لون صبغة شعر احمر انيق وجذاب لتأسري القلوب.

صبغة Violet Red:

افضل تدرجات صبغة باليت احمر ياقوتي

هو من الوان الشعر التي تمنحك لمسة حيوية على اطلالتك.

هو من الوان الصبغات الفريدة لتضفي سحراً على اطلالتك.

تركيبته تحتي على مكونات تساعدك للحصول على شعر لامع.

صبغة Showing Chestnuts:

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افضل تدرجات صبغة باليت احمر ياقوتي

هذه الصبغة تجمع بين صبغة الشعر الكستنائي مع لمسة من الصبغة باللون الاحمر.

يمنحك شعراً لامعاً بلون متوهج وجذاب.

من اجمل الالوان التي ننصحك بتجربتها والاعتماد عليها في اطلالتك.

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