تعرفي علي 3 قواعد مهمة لإرتياد المطعم

على الرّغم من أنّ تناول الطعام خارج المنزل قد يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، تعتبر قواعد السلوك في المطاعم عالميّة. ولو كان الزبون ملك، تذكّري أنّ الجميع يستجيب إلى وجهٍ بشوشٍ لا تفارقه الابتسامة. بالتالي، تصرّفي باحترام مع النادل أو النادلة ما سيعزّز حظوظكِ في الحصول على تجربة إيجابيّة.

1-الحجوزات:

احجزي طاولة في المطعم الذي ترغبين في ارتياده، كلّما تسنّت لكِ الفرصة، واستعلمي عن أيّ مستلزمات أخرى عبر الهاتف.

2-خيار الطاولة:

إن لم تعجبكِ الطاولة التي أعطيت لكِ، فلا تتردّدي، واسألي النادل إن كان يمكنه إجلاسك على طاولة أخرى. قومي بذلك قبل الجلوس حول الطاولة للتخفيف من الإزعاج. إن تفضّل النادل وساعدكِ في الجلوس على الكرسيّ، فلا بد من القبول. ولكن انتظري حتّى تلامس رجلي الكرسي الأماميّتين الركبتين من الخلف، قبل الجلوس.

3-دفع الحساب:

إن كنتِ أنتِ من نظّم الحدث، فمن واجباتكِ الشخصيّة دفع الحساب (إلا إن كان ثمّة اتّفاق سابق). إن قرّرتم تقاسم الحساب، فتقاسموه مناصفةً، فمن غير اللائق مقارنة أسعار الأطباق والمشروبات. احرصي دائماً على ترك بقشيش، أو ما يُعرف بالإكراميّة، إذا لم تكن الخدمة رديئة جدّاً.

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