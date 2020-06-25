أجمل مجوهرات النجمات لمختلف الاوقات

تقتني بعض النجمات مجوهرات ذات تصميمات غريبة وأحجام ضخمة، وذلك للتعبير عن شخصياتهن المختلفة.تألقي بأجمل مجوهرات تجمع بين الفخامة والعصرية بوحي من أحدث مجوهرات النجمات اللبنانيات.



مجوهرات سيرين عبد النور

ظهرت سيرين عبد النور مؤخرًا بأكثر من إطلالة جذابة ونسقت معها مجوهرات فاخرة وبألوان جذابة، مثل المجوهرات باللون الأسود والمرصعة بفصوص برّاقة، المجوهرات النحاسي بالتصاميم الفخمة، والمجوهرات المرصعة بحجر الفيروز لإطلالة نابضة بالحيوية نسقتها مع فستان بنفس اللون.

مجوهرات هيفاء وهبي



أيضًا اعتمدت هيفاء وهبي مجوهرات شرقية فخمة في واحدة من أحدث إطلالاتها، حيث اعتمدت خاتم كبير الحجم ومرصع بحجر الفيروز، فضلًا عن السوار الذهبي العريض، حيث أنه من أبرز صيحات الموضة.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت هيفاء مجوهرات شرقية تتناغم مع القفطان الذي اعتمدته، وتألفت المجوهرات من أقراط طويلة تجمع بين الذهبي والفيروزي، والخاتم والأساور الذهبية.



مجوهرات ميريام فارس



أحببنا إطلالة ميريام فارس باللون الأزرق الشفاف، والتي نسقت معها طقم مجوهرات ذهبي ناعم بوحي من أوراق الأشجار.

Advertisements



مجوهرات نانسي عجرم



أيضًا ظهرت نانسي عجرم بمجوهرات عصرية نسقتها مع توب أبيض وسروال جينز، حيث ارتدت سلاسل ذهبية طبقات وأساور ذهبية مرصعة بالألماس.

مجوهرات نوال الزغبي



تعد صيحة تنسيق الذهب الأبيض مع الوردي من أبرز صيحات المجوهرات الرائجة، والتي طبقتها نوال الزغبي في أساور مرصعة لتمنحها لمسة راقية وأخاذة.

قد يهمك ايضاً:

اتيكيت ارتداء المجوهرات يتغير مع الزمان والمكان

أفضل الطرق لاختيار المجوهرات من وحي النجمات