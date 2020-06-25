تعرف علي فن "اتيكيت" الكلام لحضور لبق في المجالس

الانسان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم، ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم". من هذا المنطلق، تُطلع على قواعد "اتيكيت الكلام" لحضور لبق في المجالس، فتقول:

- تجنبي مناداة الآخرين عن بُعد بصوت مرتفع، في مكان العمل، أو في الأمكنة العامة.

- لا تتجاهلي مَن كان أدنى منك مرتبة، بل بادريه بالتحية وردي عليه بلباقة.



- تجنبي التصنع أثناء الحديث، ولا تتفاخري بنفسك.

- احرصي على مراعاة شعور الآخرين، أثناء الكلام معهم.

- تجنبي إحراج الآخرين بتصويب أقوالهم أمام الحاضرين.

- تجنبي مقاطعة الآخر أثناء حديثه، وانتظري حتى يُنهي كلامه، ثم اطلبي الإذن للتعقيب عليه.

- تجنبي الحديث مع شخصين في نفس الوقت. والتزمي الكلام الهادئ والرزين، واحرصي على النظر مباشرة إلى من تتحدثين إليه، لأن عدم النظر إلى الشخص الآخر، أثناء توجيه الكلام إليه، يدلّ على قلة الاحترام والتقدير.

- اجعلي أولوية الكلام للأشخاص الأكبر سنّاً، ولأهل الاختصاص، مع الحرص على تجنب تقديم الحلول البسيطة والجاهزة والمبرمة للموضوعات المعقدة.

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