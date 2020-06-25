5 أشياء بحمامك يجب التخلص منها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يوصي الخبراء بإلقاء نظرة باستمرار على خرانة الأدوية الموجودة في الحمام، أو الأشياء الموجودة على الأرفف الصغيرة، والتخلص من المنتجات منتهية الصلاحية.

وقالت المتحدثة باسم جمعية الصيادلة الأمريكية لموقع "INSIDER"، إنه يجب مراقبة كل المنتجات الموجودة في الحمام والتأكد من مدى صلاحيتها، ومن ضمن الأشياء التي يجب التخلص منها:

1. فرشاة الأسنان:

ذكرت جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، أنه من الأفضل التخلص من فرشاة الأسنان الخاصة بك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

2. معجون الأسنان القديم:

قال طبيب الأسنان جويل إتش بيرج لصحيفة نيويورك تايمز، إن معجون الأسنان منتهي الصلاحية لا يشكل خطر عند استخدامه، ولكن الفلورايد الموجود بداخله تكون مادة فعاليته أقل.

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3. واقي الشمس المنتهي:

قالت إدارة الغذاء والدواء (FDA)، إن معظم كريمات الشمس تستمر صالحة للاستخدام، لذا فيجب التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها.

4. مستحضرات التجميل التي تغير لونها:

هناك العديد من العلامات التي تنبهك للتخلص من كريم الوجه ومستحضرات التجميل الأخرى.

5. االمطهرات:

مطهرات الحمام والأسطح مثل الكحول وبيروكسيد الهيدروجين، يمكن أن تصبح أقل فعالية على المدى البعيد، فيجب التخلص من منها بعد انتهاء فترة صلاحيتها.