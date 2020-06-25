استخدامات لا تتوقعها لمياه المخلل.. وهذا ما يحدث للجسم إذا شربتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كنت تأكل الكثير من المخللات، فاعلم أن مياهها المكونة من الملح والماء والخل، تحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية، لدرجة أن بعض الرياضيين يتناولونها كمشروب للانتعاش، لما لها من قدرة على تخفيف تشنجات العضلات بسرعة أكبر من الماء، وذلك وفق ما ذكر موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

وتحتوي مياه المخلل أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز أداء الجهاز المناعي، والخل الذي يحتوي عليه يمكن أن يساعد في صحة الأمعاء، كما أنه يعمل على مكافحة رائحة الفم الكريهة.

ويقول الباحثون في جامعة رايس الأمريكية، إن مياه المخلل، سائل جيد للهضم عند تناولها، وإذا كنت تشربها قبل الوجبة، فإنها يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن، وأيضاً تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مشروباً صحياً خالياً من الدهون، حسبما نقل موقع "ذا ليست" الأمريكي.

يستخدم في الطهي

ويمكن استبدال الخل بمياه المخلل في أي نوع من الأطباق، بما في ذلك السلطة أو المايونيز، كما يمكن استخدامها في سلطات معينة مثل التونة أو البطاطس أو سلطة البيض، إذ إنه يعطي نكهة مميزة عند استخدامه في تتبيل اللحوم، حيث تفضل كثير من المطاعم استخدامه في سلطة الدجاج والدجاج المقلي، ووصفات الفراخ الفيلية.

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تونر للبشرة "غسول"

قد يبدو غريبا بعض الشيء، ولكن من الواضح أن هناك عدد غير قليل من عشاق مستحضرات التجميل الذين أشادوا باستخدام مياه المخلل كتونر طبيعي للبشرة، يمكنك استخدامه مرتين يومياً، وبعد أسبوع كامل من المواظبة على الاستخدام يصبح الجلد أكثر نعومة ورطب.

تنظيف المنزل والحديقة الخاصة بك

يمكن استخدام مياه المخلل لتنظيف الأواني النحاسية والمقالي، وذلك لما يحتويه من نسبة حموضة عالية يمكنها تفتيت البقع المستعصية، كما يمكنك استخدامه كمحلول ملحي لفرك الطعام المتفحم في الشواية، فهو بديل طبيعي لمنتجات التنظيف الكيميائية.

بالإضافة لذلك فإن الحموضة والملح في محلول المخلل تجعله قاتلا فعّالا للأعشاب الضارة في حديقة منزلك، كما أنه غير سام وغير مكلف، وصديق للحيوانات الأليفة أيضاً.