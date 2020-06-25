والدة رنيم الوليلي تدعم ابنتها: اعتزلت وهى نمبر وان

علاقات و مجتمع

"الاسكواش كان حياتي طوال 25 سنة ودلوقتي جاء الوقت اللي ابدأ فيه صفحة جديدة" كلمات أعلنت من خلالها رنيم الوليلي، بطلة العالم في الاسكواش، اعتزالها، بعد رحلة طويلة في رياضة أحبتها وحازت من خلالها بتاريخ مشرف، لتصفها بـ"رحلة جميلة".

رنيم الوليلي، المنصفة رقم 1 على العالم في الاسكواش، أعلنت اليوم اكتفائها بما حصدته من بطولات عالمية، رفعت بها اسم وطنها، وحازت على مكانة عالية في قلوب محبيها ومشجعي الاسكواش: "ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهاردة" فهذا ما أنهت به نبأ اعتزالها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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بصوت يملئه الفخر والسعادة بإنجازات ابنتها، تحدثت المهندسة ريم المنسي، والدة رنيم الوليلي، لـ"هن"، عن اعتزالها، لتعلن دعمها لابنتها في قرارها: "دا قرارها وإحنا بندعمها فيه.. الحمد لله تاريخها كله إنجازات".

تحدثت "رنيم" مع أسرتها في قرار اعتزال الاسكواش قبل الإعلان عنه لجمهورها، لتصفه الأم بنهاية مشوار حفرته ابنتها برصيد كبير من الإنجازات: "كل حاجة ليها بداية.. وليها نهاية"، لترى بأن اعتزال "رنيم" جاء بعدما حازت على التصنيف الأول عالميًا: "هي بتعتزل وهي رقم واحد.. ودي حاجة جميلة ليها".

كلمات حملت الفخر والدعاء وجهتها "ريم" لابنتها فيما تقرر الاقدام عليه: "ربنا يوفقها.. ويسعدها زي ما أسعدتنا جوا الملاعب وبرا الملاعب كمان.. هفضل فخورة بيها دايمًا".

تستعيد الأم ذكرياتها مع المباريات والإنجازات التي حققتها "رنيم": "كل ماتش له ذكرياته.. وكل بطولة كان إنجاز لوحده"، بحسب حديث الأم، لتتذكر حضورها بطولة أمريكا برفقة ابنتها، التي حاولت كثيرًا للحصول على بطولة العالم وهو ما تحقق بالفعل: "كانت بتحاول كتير في بطولة العالم.. وفعلًا اتحققت".

تستكمل "ريم" إنجازات "رنيم" فهي أول مصرية تحصل على بطولة الأهرام للاسكواش في العام 2016: "كل حاجة ليها كانت جميلة".