بريطاني يدخل موسوعة غينيس لأسرع عداء معصوب العينين

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رنا صلاح الدين - حقق عداء بريطاني رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس، بعد أن ركض ميلًا في 10 دقائق و11 ثانية، بينما كان معصوب العينين.
وذكر موقع “يو بي أي” الأمريكي أن اشلى وينتر 37 عاما، من هيرفورد بإنجلترا، المصاب بمرض القرنية المخروطية ويعاني من ضعف بصري، دخل موسوعة غينيس بعد أن ركض أطول مسافة يقطعها إنسان “ميلاً” وهو معصوب العينين.
ونقل التقرير عن وينتر قوله “سعيد بدخولي الى غينيس وتحقيق رقم قياسي عالمي. أريد أن أثبت لنفسي ولآخرين يعانون من مثل حالتي، مدى حجم الإنجاز الذي يمكن فعله إذا ما أرادوا ذلك”.
وتابع العداء بحسب صحيفة “هيرفورد تايمز”، أنه يأمل بجمع المزيد من الأموال المكرسة لمساعدة المصابين بفقدان البصر وأمراض العين مثل القرنية المخروطية. معريًا في كذلك عن سعادته البالغة بدخوله الى غينيس.
في السياق ذاته، هنأ مدير جمع التبرعات في مؤسسة Fight for Sight الخيرية إكرام دهمان، وينتر على إنجازه في تحقيق رقم قياسي عالمي لغينيس.
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