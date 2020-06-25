دراسة: السمك يقي من تسمم الحمل

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء المركز القومي للبحوث عن مساعدة 4 أحماض ( أوميجا 3) الموجود بوفرة في الأسماك على انخفاض نسبة الإصابة بتسمم الحمل، الذي يعد من الأمراض الشائعة التي تشكل سببا رئيسيا من الأسباب المؤدية لوفاة الحوامل.

تفاصيل الدراسة الحديثة

وقالت الدكتورة أمنية علي عبد الفتاح باحث بقسم الكيمياء الحيوية الطبية شعبة البحوث الطبيه بالمركز، في تصريح لها اليوم، إن نسبة الإصابة بتسمم الحمل في وقتنا الحالي في زيادة حيث تظهر بنسبة 5% إلى 10% فى جميع حالات الحمل، ويتميز هذا المرض بإرتفاع ضغط الدم وبروتينات في البول.

وأضافت "مما يجعل الأمر أكثر سوءا أن العلاج الوحيد الفعال لتسمم الحمل يكون من خلال الولادة، حتى إن لم تكتمل مدة الحمل وتكوين الجنين".

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وأوضحت أن تسمم الحمل يؤثر على نمو الجنين، ويصبح عاملا مهما في متلازمة الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة وموت الرضع، ويرجع هذا إلى عدة أسباب من أهمها العامل الوراثى وأيضا العادات الغدائية الخاطئة مثل الوجبات التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والوجبات السريعة بالإضافة إلى انخفاض أحماض( أوميجا 3 ) الموجودة بوفرة فى الأسماك والتي تساعد على انخفاض نسبة الإصابة بتسمم الحمل.

وأشارت إلى ان أحماض (أوميجا 3) الدهنية، تسمى في بعض الأحيان بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وهي مهمة لصحة الإنسان ونموه، ولكن بما أننا لا ننتجها في أجسامنا، يجب أن نحصل عليها من مصادر اخرى خارجية، إما طعام أو مكملات غذائية.

وكشفت عن وجود أحماض (أوميجا 3) في الأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والتونة وكذلك في بذور الكتان والجوز، وعدد قليل من المصادر الأخرى، كما أن (للأوميجا 3) فوائد عديدة مثل انخفاض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول والدهون منخفضة المستوى وانزيمات الكبد والكلى ويقلل نسبة حدوث تصلب الشراين والازمات القلبية.

وشددت على ضرورة أن تتناول المرأة الحامل تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 على الأقل مرتين فى الأسبوع حتى تنعم هي وطفلها بصحة جيدة.