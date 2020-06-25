منها البطاطا.. أطعمة تساعد على تخفيف آلام الظهر

صحة

تعد آلام الظهر من الآلام التي لا يستطيع أحد تحملها، إلا أن هناك طريقة يمكن أن تقلل من هذا الشعور عن طريق ضم خضار معين إلى النظام الغذائي.

وبغض النظر عن أن آلام الظهر قد تكون بسبب النوم في وضعية خاطئة، أوسيئة، أو حتى من خلال إصابة طفيفة، الا انه يمكنك تسريع الشفاء، أو حتى منع ألم الظهر من التطور في المقام الأول، من خلال إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي ومنها البطاطا.

ويُقال إن إضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي هي واحدة من أسهل الطرق للحماية من آلام الظهر، فهي غذاء مثالي لمرضى آلام الظهر، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

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وقال بربا، إن الالتهاب سبب رئيسي لآلام الظهر، وهو السبب في انخفاض آلام الظهر لدى العديد من المرضى.

وقد يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تخفيف الألم، وتحتوي البطاطا الحلوة على عدد من العناصر الغذائية التي تحمي من الالتهاب، ويجب أن تشكل بذلك، جزءا من خطة نظامك الغذائي.

وقال بربا وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة على تقليل الالتهاب"، ويعتبر البعض البطاطا الحلوة "طعاما فائقا"، ما يعني أنها غنية بالعناصر الغذائية، وأضاف بربا أن البطاطا الحلوة يمكن أن تكون أفضل خيار يمكن تناوله في العشاء لتجنب آلام الظهر.

ويمكن أيضا تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من كوب الشاي الأسود العادي.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهاب.

كما يُزعم أن الشاي الأخضر يعزز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن. وقد يساهم هذا في الحماية من آلام الظهر، إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، لأن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بألم الظهر هم الذين يعانون من زيادة الوزن.